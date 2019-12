Intempéries au Kenya: des villageois fouillent les décombres

AFP Video • 06/12/2019 à 00:31

Des dizaines de personnes se retrouvent sans abri dans le village kényan de Kapsiekwa, après que des glissements de terrain ont emporté leurs maisons et leurs fermes. Le Kenya a été lourdement frappé par les inondations et coulée de boue. Selon un communiqué du gouvernement publié, 132 personnes ont été tuées et 17.000 déplacées.