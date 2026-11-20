Une intelligence artificielle qui tente de faire chanter un dirigeant, des stars d'Hollywood qui décrochent le jackpot, un laboratoire secret qui explore les mystères de l'ADN, des philosophes chargés d'enseigner la morale aux machines… l'introduction en bourse record d'Anthropic – la maison mère de Claude –, est aussi celle de la démesure. La première journée, l'entreprise californienne a levé 81 milliards de dollars, soit davantage que l'ancien record établi par SpaceX. Un château de cartes ?
Intelligence artificielle : les secrets de l'entrée en bourse record d'Anthropic
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