information fournie par France 24 • 25/11/2021 à 23:44

Les autorités camerounaises n'ont plus que quelques jours pour finir les travaux du stade d'Olembe, qui doit accueillir la cérémonie d'ouverture et la finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La Confédération Africaine de Football menace de déplacer la cérémonie d'ouverture sur un autre site. Le tournoi se tiendra entre le 9 janvier et 6 février 2022.