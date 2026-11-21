Au programme de ce JT : le gazole qui a perdu 19 centimes par litre depuis début novembre. Le PER qui séduit désormais 13,7 millions de Français avec 165 milliards d'euros placés. Et enfin, plus d'un Français sur trois qui craint pour la sécurité de son épargne.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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