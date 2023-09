information fournie par AFP Video • 06/09/2023 à 20:56

Des images aériennes montrent des maisons détruites et des dégâts dans la petite commune brésilienne de Muçum, qui compte 5.000 habitants, submergée par les eaux et où 15 corps ont été retrouvés. Le bilan du cyclone, qui a provoqué des pluies torrentielles et des inondations dans le sud du Brésil, s'élève à au moins 31 morts. IMAGES