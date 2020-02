Inégalités économiques : la fin du rêve américain ?

France 24 • 14/02/2020 à 16:49

La justice sociale se retrouve au cœur du débat des primaires démocrates aux États-Unis. Si l'économie se porte plutôt bien, avec un chômage au plus bas depuis près d'un demi-siècle, les inégalités en matière de revenus et de patrimoine, mais aussi d'accès aux soin de santé et d'éducation, se creusent entre les plus riches et les plus pauvres. Ces questions peuvent-elles faire pencher la balance en faveur du ou de la candidate démocrate, face à Donald Trump qui ne cesse de vanter son bilan économique ?