Inégalités dans le monde : "On a besoin que les États fassent leur travail"

France 24 • 24/01/2020 à 13:01

Chaque année, à la veille du Forum économique mondial de Davos, Oxfam publie son rapport sur les inégalités mondiales. Et le constat reste le même : le fossé ne cesse de se creuser entre les plus riches et les plus pauvres. Selon l'ONG, les 1% les plus fortunés possèdent désormais plus de deux fois la richesse de 90% de la population mondiale. Pour commenter ces chiffres, Lucas Chancel, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris, est notre invité. Il dénonce l'inaction des gouvernements et appelle à plus de régulation des marchés financiers.