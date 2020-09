Indonésie: une fresque trompe-l'oeil contre la morosité de la pandémie

AFP Video • 02/09/2020 à 15:44

Une fresque trompe-l'oeil dessinée sur la chaussée apporte un peu de beauté et de sérénité dans un quartier de Jakarta. Les artistes du collectif indépendant 'Komunitas Perupa Jakarta' voulaient remonter le moral des habitants pendant la pandémie de coronavirus. Le collectif compte environ 60 peintres, dont la plupart sont des indépendants. Ils ont réalisé des peintures murales dans le passé pour mettre en valeur certains thèmes environnementaux et politiques. Il s'agit de leur première peinture en 3D à grande échelle. The group has around 60 painters, most of whom are freelancers. They have painted murals in the past to highlight certain environmental and political topics. This is their first large scale 3D painting.