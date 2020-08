Indonésie: le Mont Sinabung entre en éruption

AFP Video • 10/08/2020 à 11:08

Le mont Sinabung, en Indonésie, est entré en éruption lundi 10 août, projetant une énorme colonne de cendres et de fumée à 5 000 mètres d'altitude et recouvrant les communautés locales de débris. Le volcan de l'île de Sumatra gronde depuis 2010 et a connu une éruption mortelle en 2016. L'activité s'est intensifiée ces derniers jours, avec notamment deux éruptions de moindre ampleur le week-end dernier.