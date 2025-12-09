Quatre éléphants mobilisés pour aider au déblaiement à Pidie Jaya, un district indonésien durement touché par les inondations. Plus de 960 personnes ont été tuées dans le nord et l'ouest de Sumatra et plus d'un million déplacées.
Indonésie : des éléphants utilisés pour nettoyer les débris après les inondations
