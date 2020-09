Indonésie: dépistage de centaines de réfugiés rohingyas à leur arrivée après plusieurs mois en mer

AFP Video • 08/09/2020 à 01:11

Près de 300 réfugiés rohingyas ont subi un examen médical préliminaire et un dépistage du Covid 19 à Aceh, en Indonésie, après avoir atteint le rivage quelques heures plus tôt. Ces réfugiés affirment avoir été en mer pendant sept mois. Dans l'archipel indonésien, il s'agit de l'un des débarquements les plus importants de membres de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie.