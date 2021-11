information fournie par AFP Video • 16/11/2021 à 15:43

Les touristes affluent pour visiter le Taj Mahal alors qu'un smog dangereux recouvre New Delhi et le nord de l'Inde. Le pays a rouvert ses frontières au tourisme après 20 mois de fermeture. "En Australie, nous savons tous que l'Inde peut être un peu polluée et que la qualité de l'air n'est pas forcément la meilleure. Mais je n'ai jamais considéré la pollution comme une raison de ne pas venir", déclare un touriste australien.