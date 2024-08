information fournie par AFP Video • 27/08/2024 à 13:08

La police indienne tire des gaz lacrymogènes et utilise des canons à eau pour tenter de disperser les manifestants à Calcutta. Les manifestants réclament justice après le viol et le meurtre brutal d'une médecin au début du mois. The discovery of the 31-year-old doctor's bloodied body at a local state-run hospital on August 9 sparked medical strikes and widespread protests by doctors' associations across the country. IMAGES