AFP Video • 07/06/2021 à 17:51

New Delhi et Bombay ont commencé lundi à lever les mesures de restriction après une baisse des contaminations au Covid-19 à travers le pays, où elles ont atteint leur niveau le plus bas depuis deux mois. Certains commerces et centres commerciaux ont rouvert leurs portes après des semaines de fermeture. Le métro de la capitale indienne fonctionne à hauteur de 50% de sa capacité.