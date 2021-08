information fournie par France 24 • 23/08/2021 à 15:34

Un joueur touché par une bouteille lancée des tribunes, un terrain envahi et une bagarre générale entre joueurs, supporters et membres des staffs: le match du championnat de France Nice-Marseille de dimanche s'est conclu par des scènes de chaos et les instances doivent désormais dégager les responsabilités dans ces incidents avant de sanctionner. Les explications d'Yvan Gastaut, historien du sport.