"Ce qu'il se passe est grave, il y a des comportements criminels", dénonce le ministre de l'Education nationale Édouard Geffray à Chelles, alors qu'une élue a été visée par un jet de bouteille d'essence devant le lycée de la ville dans la matinée. SONORE
Incident devant le lycée de Chelles : Geffray dénonce des "comportements criminels"
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