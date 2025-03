information fournie par AFP Video • 28/03/2025 à 10:19

Des hélicoptères bombardiers quittent la piste d'un terrain de sport dans la ville côtière de Yeongdeok, dans le Gyeongsangbuk-do, en direction des feux de forêt qui ravagent le sud-est de la Corée du Sud. Ces incendies sont les plus destructeurs et les plus meurtriers enregistrés dans le pays, faisant état d'un bilan alourdi à 27 morts. IMAGES