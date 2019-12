Incendies en Australie : Malgré la pétition, Sydney maintient son traditionnel feu d'artifices

France 24 • 30/12/2019 à 07:20

Il n'a jamais autant suscité la controverse. Plus de 270 000 personnes ont signé la pétition en ligne demandant l'annulation du traditionnel feu d'artifices de Sydney. Ils demandent également que le budget alloué (4 millions d'euros) soit redistribué aux victimes des incendies mais aussi aux pompiers qui se battent jour et nuit contre les flammes depuis des semaines. Pour beaucoup, à l'image du député de Nouvelles-Galles du Sud John Bolinaro, ce feu d'artifice est particulièrement malvenu et trop risqué alors que de très grandes parties du pays sont en train de brûler. De son côté, la mairie de Sydney n'entend pas y renoncer puisque les frais ont déjà été engagés. Sans compter qu'il attire aussi chaque années des millions de touristes et des recettes estimées à 80 millions d'euros.