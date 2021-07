AFP Video • 18/07/2021 à 14:45

Plus de 2.100 pompiers américains tentent de contenir l'incendie dans le sud de l'Oregon, juste au nord de la Californie. Le plus dévastateur, le Bootleg Fire, représente à lui tout seul un quart des dégâts et reste largement hors de contrôle malgré les efforts des soldats du feu.