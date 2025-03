information fournie par AFP Video • 16/03/2025 à 18:04

Des dizaines de personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées dans l'incendie qui a ravagé une discothèque bondée de Macédoine du Nord dans la nuit de samedi à dimanche, et quatre mandats d'arrêts ont été émis dans le cadre de l'enquête sur les causes de ce drame.