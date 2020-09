Incendie du camp de Moria: la France et l'Allemagne au chevet des migrants mineurs

AFP Video • 11/09/2020 à 15:40

Après l'incendie gigantesque du camp de réfugiés de Moria, le ministre allemand de l'Intérieur annonce que la France et l'Allemagne accueillerait la majorité des 400 migrants mineurs de Moria pris en charge par l'UE, alors que le commissaire européen aux Migrations Margaritis Schinas souligne la nécessité "d'une véritable solidarité dans notre politique migratoire". La Commission européenne doit présenter à la fin du mois une proposition très attendue, et plusieurs fois repoussée, d'un nouveau Pacte sur la migration et l'asile.