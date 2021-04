AFP Video • 29/04/2021 à 21:00

Il a 22 ans et a fait du skateboard son métier. Un choix de carrière parfois mal compris, mais qui n'a rien d'irréfléchi pour le Sud-Africain Brandon Valjalo. Et l'entrée du skate aux Jeux olympiques de Tokyo cet été lui donne raison, en apportant à cette discipline underground une reconnaissance et une exposition toutes nouvelles.