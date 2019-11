Immigration : quel impact sur l'économie ?

France 24 • 07/11/2019 à 09:54

La France prévoit de mettre en place des quotas d'immigration professionnelle. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'a confirmé. De son côté, le Premier ministre, Edouard Philippe, fait, ce mercredi, d'autres annonces en matière d'immigration. Le sujet suscite souvent des débats passionnés, et les idées reçues sont nombreuses. Mais que disent les chiffres et les études récentes sur l'évolution de l'immigration et sur son impact économique? Décryptage.