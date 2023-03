Images montrant deux avions russes volant tout près d'un avion sans pilote de l'US Air Force

information fournie par AFP Video • 16/03/2023 à 13:21

Images diffusées par l'armée de l'air américaine et tournées le 14 mars 2023 montrant deux avions russes Su-27 volant tout près d'un avion sans pilote Reaper MQ-9 de l'US Air Force au-dessus de la mer Noire, au point, semble-t-il, de le percuter, et déversant du carburant. L’US Air Force a déclaré que les avions de chasses russes avaient déversé du carburant sur l’avion et heurté son hélice, forçant Washington à abattre le MQ-9 dans les eaux internationales. La Russie a déclaré qu'elle tenterait de récupérer l'épave du drone militaire américain qui s'est écrasé au-dessus de la mer Noire et a a également averti qu'elle réagirait de manière "proportionnée" à toute future "provocation" américaine, alors que les tensions s'apaisent. Moscou a aussi nié que son avion militaire Su-27 avait heurté l'hélice du drone.