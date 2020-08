Images du tribunal de New York où Steve Bannon sera présenté

AFP Video • 20/08/2020 à 18:23

IMAGES Images du tribunal du district sud de New York où l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, sera présenté, après avoir été inculpé et arrêté pour détournement de fonds versés via un site de financement participatif censé contribuer à "la construction du mur" à la frontière Etats-Unis-Mexique.