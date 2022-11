information fournie par AFP Video • 27/11/2022 à 12:16

Images du site où s'est produit un glissement de terrain après qu'une vague de boue et de débris a balayé la petite ville de Casamicciola Terme tôt samedi matin, engloutissant au moins une maison et emportant des voitures vers la mer. Une personne est décédée et d'autres sont portées disparues.