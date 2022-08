Images du Kremlin et des monuments de Moscou après la mort de Mikhaïl Gorbatchev

information fournie par AFP Video • 31/08/2022 à 10:16

Images du Kremlin de Moscou et d'autres monuments après l'annonce du décès de Mikhaïl Gorbatchev à l'âge de 91 ans. Son décès a été annoncé mardi par les agences de presse russes, qui ont précisé que M. Gorbatchev était décédé dans un hôpital central de Moscou "après une longue et grave maladie". Gorbatchev, au pouvoir entre 1985 et 1991, a contribué à sortir les relations américano-soviétiques d'un profond gel et était le dernier dirigeant survivant de la guerre froide.