Images de Santiago alors que le Chili subit panne générale d'électricité

information fournie par AFP Video • 26/02/2025 à 07:40

Images des rues et des magasins à Santiago alors que le Chili fait face à une panne de courant massive sur une grande partie du pays. Selon le Service national de prévention des catastrophes (Senapred), la coupure d'électricité a débuté vers 15H16 locales (18H16 GMT). Les autorités n'ont pas encore déterminé les causes de cette panne massive. Le Chili, qui compte quelque 20 millions d'habitants et l'un des meilleurs réseaux électriques de la région, est confronté à sa pire panne de courant en 15 ans. IMAGES