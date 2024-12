information fournie par AFP Video • 11/12/2024 à 10:12

Images de navires de guerre et de garde-côtes dans le port de Keelung, alors que Taïwan a déclaré avoir détecté des avions militaires chinois et des navires autour de l'île au cours des 24 dernières heures, dans le cadre du plus grand déploiement maritime jamais effectué par la Chine. IMAGES