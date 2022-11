information fournie par AFP Video • 04/11/2022 à 11:52

Images d'ouverture de la session de travail du G7 à Münster, en Allemagne, en présence des ministres des Affaires étrangères de l'Italie, de la France, du Canada, de l'Allemagne, du Japon et de la Grande-Bretagne, ainsi que du secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken et du Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell. IMAGES