Images de Buckingham palace après l'interview du Prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey

AFP Video • 08/03/2021 à 10:37

Images de Buckingham Palace après la diffusion de l'interview du Prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Dans l'interview explosive de deux heures à la star de la télévision américaine, Meghan Markle a révélé avoir eu des idées suicidaires lorsqu'elle vivait au sein de la famille royale et s'être vu refuser le soutien psychologique qu'elle demandait, et a fait état de conversations au sein de la famille royale sur la couleur de peau de son fils lorsqu'elle en était enceinte.