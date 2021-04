AFP Video • 30/04/2021 à 10:58

Des images montrent des personnes sur l'avenue Istiklal à Istanbul alors que la Turquie commence un nouveau confinement national pour stopper la propagation du Covid-19. Avec le taux d'infection le plus élevé d'Europe, le confinement total de la Turquie devrait durer jusqu'au 17 mai, avec la fermeture de toutes les entreprises non essentielles et la restriction des déplacements entre les régions.