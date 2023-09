information fournie par AFP Video • 29/09/2023 à 21:12

Des images montrent une route inondée près du parc McCarren à Brooklyn, New York. Des pluies très importantes tombées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est des Etats-Unis ont inondé des routes à New York et en partie paralysé son métro et ses aéroports, les autorités appelant la population à la plus grande prudence. IMAGES