Images à l'extérieur de la nouvelle Bourse de Pékin au jour des premiers échanges

information fournie par AFP Video • 15/11/2021 à 08:07

IMAGES à l'extérieur de la nouvelle Bourse de Pékin Images à l'extérieur de la nouvelle Bourse de Pékin inaugurée lundi et où s'échangent pour l'instant plus de 80 actions, principalement de PME innovantes, avec l'objectif d'améliorer l'accès au financement pour ce type d'entreprises. Le géant asiatique comptait déjà trois grandes places boursières: dans sa capitale économique Shanghai (est), dans la métropole de Shenzhen (sud) et dans son territoire semi-autonome de Hong Kong (sud).