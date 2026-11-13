Lundi 9 novembre, les journalistes de Novaïa Gazeta, dernier journal indépendant de Russie, ont été contraints de quitter les locaux historiques de leur rédaction à Moscou. Sous pression constante, le média a été déclaré "agent de l'étranger". L'un de ses collaborateurs, Oleg Roldouguine, qui enquêtait sur la corruption des élites, est accusé d'avoir "divulgué des données personnelles en rédigeant des articles négatifs sur les Russes". Une intense émotion a accompagné cette fermeture.
"Ils nous ont tués" : Novaïa Gazeta ferme, la presse libre disparaît en Russie
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