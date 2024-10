information fournie par AFP Video • 11/10/2024 à 21:17

Le 16 octobre 1984, le corps de Grégory Villemin a été retrouvé, pieds et poings liés dans la Vologne, une rivière des Vosges. Depuis 40 ans, l'affaire du "petit Grégory" passionne la France. Mystérieux "corbeaux", rivalités familiales, dérives médiatiques et fiasco judiciaire ... tous les éléments étaient réunis pour faire de ce meurtre toujours sans coupable bien plus qu'un fait divers.