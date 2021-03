AFP Video • 13/03/2021 à 15:03

A Dunblane, en Ecosse, le matin du 13 mars 1996, un ancien chef scout armé de plusieurs fusils entrait dans une école primaire tuant 16 enfants et leur enseignante. Ce massacre, qui reste la fusillade la plus meurtrière de l'histoire britannique, a marqué un tournant pour le Royaume-Uni et sa législation sur les armes à feu.