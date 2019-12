Il est "encore possible d'agir" contre le réchauffement climatique (Merkel)

AFP Video • 31/12/2019 à 15:39

La chancelière allemande Angela Merkel déclare lors de ses vœux du Nouvel An qu'il est "encore possible" d'agir contre le réchauffement de la planète, et assure faire "tout son possible" pour que son pays lutte contre le changement climatique. L'Allemagne a voté en décembre son plan climat, un engagement majeur de la coalition d'Angela Merkel pour accélérer la réduction des émissions polluantes.