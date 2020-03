"Il aurait adoré être là": la tournée hommage de Birkin à Gainsbourg passe par New York

AFP Video • 06/03/2020 à 12:02

Près de trois décennies après le décès de Serge Gainsbourg, son ancien partenaire romantique et artistique, Jane Birkin continue de donner vie à son catalogue musical. Vendredi, la chanteuse de 73 ans jouera son spectacle symphonique des chansons de Gainsbourg à New York, accompagnée de sa fille Charlotte et du rockeur Iggy Pop. "Je ne pense pas que je pourrais faire mieux pour Serge. Vraiment. Ou pour moi-même d'ailleurs," explique Birkin depuis sa chambre d'hôtel dans l'Upper West Side à Manhattan.