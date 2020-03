Idleb: des Syriens réagissent à l'accord de cessez-le-feu russo-turc

AFP Video • 06/03/2020 à 17:34

Des habitants de la ville d'Idleb, située dans la province d'Idleb, région du nord-ouest de la Syrie théâtre d'une bataille acharnée et d'une crise humanitaire, réagissent au lendemain d'un accord de cessez-le-feu russo-turc. Cette trêve, entrée en vigueur à minuit (22H00 GMT) après des semaines de combats entre forces pro-régime d'un côté et groupes jihadistes et rebelles de l'autre, semblait tenir en matinée, malgré des violences nocturnes intermittentes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) et des correspondants de l'AFP.