IAM, un parcours légendaire

France 24 • 07/12/2019 à 10:48

Retour sur les 30 ans de carrière des précurseurs du rap français. Avec plus de 4 millions d'albums vendus, 3--000 concerts, 60 clips et 4 victoires de la musique au compteur, le groupe marseillais est de retour avec un nouvel album, "Yasuké". Pour cet épisode, ce sont les légendes Éric Cantona et Thierry Marx qui se sont prêtés au jeu de la question mystère, et Dolores Bakela à l'exercice du billet d'humeur.