information fournie par AFP Video • 10/02/2025 à 10:27

"On veut innover et aller vite. On veut tous être dans la course", déclare le président français Emmanuel Macron à la réunion du partenariat mondial pour l’intelligence artificielle (PMIA) en présence du Premier ministre du Canada Justin Trudeau, à la veille du Sommet de Paris sur cette technologie qui réunit dirigeants politiques et chefs d'entreprise. IMAGES