IA : la dernière panique à Wall Street déjà oubliée ?

Après une forte correction des valeurs technologiques américaines, Wall Street semble avoir rapidement retrouvé son calme. Les investisseurs continuent de croire à la solidité des bénéfices des entreprises américaines et aux perspectives de croissance du secteur technologique, malgré les interrogations sur la rentabilité des investissements massifs dans l’intelligence artificielle. L’introduction en Bourse d’Anthropic pourrait d’ailleurs servir de nouveau test pour mesurer l’appétit des marchés pour les valeurs liées à l’IA. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion, Ecorama du 12 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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