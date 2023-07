Hunter Biden quitte le tribunal fédéral de Wilmington

information fournie par AFP Video • 27/07/2023 à 09:20

Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, quitte le tribunal fédéral à Wilmington, dans l’Etat du Delaware, après avoir plaidé non coupable de fraude fiscale. Un accord initial entre le procureur de l'Etat du Delaware (est) et Hunter Biden, trouvé le mois dernier et qui prévoyait que ce dernier plaide coupable de fraude, a été suspendu par la juge, notamment parce qu'il portait également sur une autre affaire, de violation de la législation sur les armes à feu. IMAGES