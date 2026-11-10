Les questions humanitaires et les garanties de sécurité ont été au coeur des pourparlers Ukraine-Russie sous médiation américaine à Abou Dhabi, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence à Copenhague.
Humanitaire et garanties de sécurité au coeur des pourparlers Ukraine-Russie
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