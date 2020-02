Hugo Huon : "Les urgences hospitalières sont malades"

France 24 • 14/02/2020 à 16:28

Infirmier à l'hôpital Lariboisière à Paris et président du collectif Inter Urgences avec lequel il a signé un livre, "Urgences, l'hôpital en danger" (éd. Albin Michel), Hugo Huon est l'invité d'Ali Laïdi. Engagé dans un "combat", il dénonce les maux de l'hôpital public : manque de moyens, violences contre le personnel soignant, stress accru... Soumises tout à la fois à des restrictions budgétaires, des impératifs de productivité et des "vulnérabilités sociales", les urgences ne sont plus en mesure de répondre à la "détresse de notre société", alerte-t-il.