Cette semaine, Caroline De Camaret reçoit Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand et ancien ministre socialiste des Affaires étrangères du gouvernement de Lionel Jospin. À l'occasion de la sortie de son ouvrage "2027, le rendez-vous du courage ?" (éditions Plon), il revient sur l'impuissance de l'Europe sur la scène internationale, sur la question migratoire et sur le sens à donner à la construction européenne depuis sa perspective gaullo-mitterrandiste.
Hubert Védrine : "Ce sommet Poutine-Xi-Trump est humiliant pour l'UE mais sans décision concrète"
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