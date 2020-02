Hong Kong: née un 29 février, son anniversaire est gâché par le coronavirus

AFP Video • 28/02/2020 à 11:41

Née un 29 février, Marian Choi, ingénieure et mère de trois enfants, avait hâte de faire un grande fête pour son dixième anniversaire -ou, techniquement, son 40e anniversaire. Mais cette Hongkongaise a dû revoir ses plans à cause de la peur provoquée par le coronavirus et ses parents, âgés et vivant en Australie, ont annulé leur venue.