Hidalgo: "aller plus loin" pour conserver de la mixité sociale à Paris

AFP Video • 20/01/2020 à 12:55

Après un premier mandat, la maire de Paris Anne Hidalgo dit avoir pu "maintenir dans la ville des classes moyennes et des catégories populaires" grâce à sa politique de logement social. Et elle s'engage à "aller plus loin" pour garder cette mixité: 25% de logements sociaux en 2025, 30% en 2030.