information fournie par AFP Video • 15/04/2022 à 15:17

Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens éclatent sur l'Esplanade des Moquées, troisième lieu saint de l'islam. Nommée aussi Mont du Temple par les juifs et abritant le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, ce lieu sacré musulman est situé dans la Vieille Ville à Jérusalem-Est, qui reste le théâtre d'affrontements entre palestiniens et les forces de l'Etat hébreu. IMAGES